В Коми утвердили порядок выдачи спецпропусков во время самоизоляции

В Республике Коми утвердили порядок выдачи спецпропусков для сотрудников предприятий и организаций на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



31 марта на территории республики введён режим домашней самоизоляции для всех граждан. Исключения касаются работников организаций и предприятий, чья деятельность не приостановлена в соответствии с указом Президента. Для них Администрацией главы Коми разработаны форма временного пропуска для следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) и форма временного пропуска на служебный транспорт.

Этот вопрос рассмотрели сегодня, 31 марта, на заседании республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание по поручению главы Коми Сергея Гапликова провёл первый вице-премьер регионального правительства Михаил Порядин. Формы временных пропусков и порядок их выдачи размещёны в специальном разделе на официальном интернет-портале Республики Коми — https://vk.cc/art4b8

Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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