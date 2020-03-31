Жителям Коми, которые работают во время карантина, выдадут пропуска

Сотрудники предприятий и организаций Республики Коми, не попадающие под режим самоизоляции, а также транспортные средства для их работы, получат специальные пропуска, сообщает пресс-служба главы Коми.

В соответствии с указом главы Республики Коми с 00:00 часов 31 марта до 24:00 12 апреля 2020 года гражданам, проживающим или временно находящимся на территории Коми, запрещается покидать места проживания. Исключения касаются работников предприятий, чья деятельность не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В настоящее время ведется работа по утверждению порядка выдачи пропусков и их формы, которые будет размещен в специальном разделе на официальном портале Республики Коми (/left/covid19/), а также в открытых источниках информации. Будет определён перечень предприятий и организаций, которые продолжат работать в период изоляции. Их сотрудники получат пропуска, по которым сотрудники МВД в случае необходимости смогут их идентифицировать.

Также пропуска будут выдаваться на транспортные средства, которые необходимы для работы данных организаций и предприятий. При передвижении на улице при себе гражданам всегда необходимо обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

*** Выписка из Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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