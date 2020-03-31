Топ 7 оригинальных масок сыктывкарцев для защиты от коронавируса

Многоразовые самодельные маски набирают популярность, ведь стоят они относительно недорого и их можно использовать по нескольку раз. Сыктывкарцы похвастались своими стильными масками в нашем паблике во «ВКонтакте», которые стали не просто способом защиты от коронавируса, но и аксессуаром.

Владимир Попов

Алла Матвеева



Татьяна Карпинская

Олеся Синцова

Екатерина Торлопова

Катерина Герасимова

Яночка Косырева

Напомним, когда в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, люди бросились в аптеки, чтобы купить все необходимое, но в городе, похоже, не осталось ни масок, ни антисептиков. Сыктывкарский врач Денис Железов рассказал порталу PG11.ru, чем можно заменить пропавший с прилавков ходовой товар.

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