Топ 7 оригинальных масок сыктывкарцев для защиты от коронавируса31 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Татьяны Карпинской / Топ 7 оригинальных масок сыктывкарцев для защиты от коронавируса
Владельцы постарались и получилось отлично
Многоразовые самодельные маски набирают популярность, ведь стоят они относительно недорого и их можно использовать по нескольку раз. Сыктывкарцы похвастались своими стильными масками в нашем паблике во «ВКонтакте», которые стали не просто способом защиты от коронавируса, но и аксессуаром.
Владимир Попов
Алла Матвеева
Татьяна Карпинская
Олеся Синцова
Екатерина Торлопова
Катерина Герасимова
Яночка Косырева
Напомним, когда в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, люди бросились в аптеки, чтобы купить все необходимое, но в городе, похоже, не осталось ни масок, ни антисептиков. Сыктывкарский врач Денис Железов рассказал порталу PG11.ru, чем можно заменить пропавший с прилавков ходовой товар.
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