Чем заменить медицинские маски и антисептики: инструкция от врача для сыктывкарцев

16 марта в Сыктывкаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди бросились в аптеки, чтобы купить все необходимое, но в городе, похоже, не осталось ни масок, ни антисептиков. Сыктывкарский врач Денис Железов рассказал порталу PG11.ru, чем можно заменить пропавший с прилавков ходовой товар.

Врач поделился, что для того, чтобы защитить себя, вполне подойдет обычный спиртосодержащий напиток и самодельные маски:

- Антисептик можно заменить на полуспиртовой раствор. Обычная водка вполне подойдет. Маску можно изготовить самостоятельно из марли. Может быть, она получится не очень красивой, как покупные, но будет такой же эффективной. Нужно минимум 4 слоя марли и немного терпения. Такую маску необязательно выбрасывать, но нужно стирать каждые 2 часа, предварительно замочив в слабом растворе хлорки, - рассказал Денис.

Также врач рассказал, что, как и в случае с покупным антисептиком, обработка себя и всего вокруг спиртосодержащими напитками зависит от активности человека, от того, где он был и к чему прикасался. Основное правило - обязательно обрабатываем руки и гаджеты после посещения общественных мест. Денис Железов уверен, что водкой можно дезинфицировать и руки ребенка, главное - следить, чтобы он не тянул их себе в рот.

А в качестве основных способов защиты от коронавируса врач называет неожиданно простые вещи:

- Соблюдайте режим дня, полноценно питайтесь. Старайтесь избегать общественных мест и почаще мойте лицо и руки с мылом, - поделился Денис.

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