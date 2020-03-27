Фото дня в Сыктывкаре: пасмурный день и больница

Сотрудников и пациентов больницы в сыктывкарской Эжве посадили на карантин из-за того, что в ней выявили два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь там немного пустынно. Один из наших подписчиков прислал нам атмосферную фотографию пасмурного утра у эжвинской больницы. Снимок попадает в ежедневную рубрику «Фото дня».

Владимир Русанов

- Чувствую, те, кто догадается, где я был, в ближайшее время ко мне не подойдут. P.S. Таксисты отказывались подъезжать. P.S.S. Внутри не был, проходил мимо.

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