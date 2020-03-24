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Футболист из Сыктывкара поддержал всемирный челлендж «Оставайся дома» (видео)

Футболист из Сыктывкара поддержал всемирный челлендж «Оставайся дома» (видео)

24 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / ФК «Новая генерация» / vk.com / Футболист из Сыктывкара поддержал всемирный челлендж «Оставайся дома»
Флешмоб создали спортсмены, которые вынуждены оставаться на карантине

Недавно в социальных сетях появился новый челлендж, который призывает людей не выходить на улицу без надобности. В официальной группе сыктывкарского футбольного клуба «Новая Генерация» появилось видео в поддержку этого флэшмоба. 

Челлендж называется «Оставайся дома» - #stayathomechallenge. Суть челленджа в набивании рулона туалетной бумаги. Сыктывкарский футболист Михаил Москалев присоединился к нему. Видео выложили в официальной группе  клуба во «ВКонтакте».

Напомним, с 23 марта в Коми отменили все тренировочные занятия во всех спортивных школах. Это сделали в целях предупреждения новой коронавирусной инфекции. В спортивных школах обеспечат контроль пропускного режима. В помещениях регулярно проводят мероприятия по уборке и дезинфекции.

Напомним основные правила для защиты от вируса CODID-19:

  • Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей. 
  • Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. 
  • Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
  • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. 
  • Всегда мойте руки перед едой. 
  • Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
  • Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 
  • Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 
  • Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. 
  • На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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