Лося, которого загнали в детский сад в Сыктывкаре, привезли в этнопарк (фото)

23 марта лось, который совсем недавно гулял по Максаковке, сделал первые шаги по лосеферме в Финно-угорском этнопарке. Об этом сообщается в посте на официальной странице парка во «ВКонтакте».

Макс получил имя от названия поселка Максаковка, в который он прибежал три дня назад. Лосик отбился от своих, не исключено, что его мать загрызли волки. Есть версия, что в поселок Макса загнала стая собак.

Пока Макс будет жить отдельно от лосих Мони и Мули, но они уже успели познакомиться и обнюхать друг друга. В парке очень надеются, что Макс легко адаптируется к жизни в неволе и подружится с Моней и Мулей.

Напомним, Моня и Муля живут в этнопарке с августа 2018 года. Они приехали из лосефермы в Якше в возрасте четырех месяцев. Немалый путь - 600 километров - они преодолели в машине, которую оборудовали специально для перевозки животных. Если вы хотите подробнее почитать об истории Мони и Мули, а также посмотреть красивые фотографии с лосями, то переходите по ссылке.

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