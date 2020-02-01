В гостях у Мони и Мули: как живут лоси в финно-угорском этнопарке Коми

В мае 2019 года в Финно-угорский этнопарк в селе Ыб приехали два маленьких лося - девочки Моня и Муля. Сейчас, когда им пошел второй год, животные уже «вымахали» практически в человеческий рост. Корреспонденты портала PG11.ru съездили в гости к Моне и Муле и узнали, как лесные звери радуют посетителей этнопарка.

Моня - та, что чуть побольше

Лоси Моня и Муля приехали в этнопарк из лосефермы в Якше в возрасте четырех месяцев. Немалый путь - 600 километров - они преодолели в машине, которую оборудовали специально для перевозки животных. Как отметили специалисты этнопарка, переезд и адаптацию лоси прошли спокойно:

- На ферме лосей в самом раннем возрасте отделяют от мамы, поэтому они к ней и не привыкают. Кормят маленьких лосят из бутылки, - объяснил Алексей Канев, культорганизатор этнопарка, который большую часть жизни отдал работе в лесу: работал в охотнадзоре, ловил браконьеров.

Алексей Канев - один из тех, кого лоси считают за «своего» человека

Сейчас лоси уже большие, и молока из бутылки им явно не хватит. Как рассказал Алексей Канев, в день Моня и Муля съедают примерно по 200 килограмм еды. Кормят их овощами: картофелем, морковью, капустой. А еще лоси очень любят яблоки.

Также лоси любят грызть кору деревьев: осины, сосны. В ней содержится много полезных элементов, за счет чего у животных всегда все в порядке со здоровьем.

Загон у лосей большой - около половины гектара, так что чувствуют они себя вольготно. А летом их даже выпускают погулять в лесу. Потерять Моню с Мулей не боятся - на ошейниках животных есть специальные датчики, по которым можно в реальном времени определить местоположение лосей. Да и сами звери вряд ли уйдут из своего загона:

- Девочки держатся за место. Если они где-то обосновались, то стараются не уходить далеко с этой территории, - подсказал Алексей Канев.

Еще одно лакомство для лосей - это ветви хвойных деревьев. Хрустят только в путь!

А территорию этнопарка Моня и Муля уже точно считают своей собственной. Лоси настолько здесь обосновались, что пускают к себе в загон только тех людей, к которым привыкли (обычно это те, кто приносит им еду).

- К нам однажды приходил знакомый с охотничьей лайкой, - вспоминает Алексей Канев. - Хотел посмотреть, как она будет облаивать зверей. Мы пустили собаку в загон, так лоси сами набросились на нее и гоняли по территории.

Волков, которые в прошлом году терроризировали почти всю республику, лоси тоже не боятся. Во-первых, на их территории установлены камеры видеонаблюдения, да и сам загон огорожен - хищники просто не подберутся к ним. Во-вторых, лоси и сами могут «вломить» обидчикам. Как и у всех парнокопытных, у этих зверей очень острые лапы - волка они могут свалить с одного удара. Да что там волки - Алексей Канев сообщил, что есть зафиксированные случаи, как лоси, которые защищали детенышей, вполне успешно справлялись и с медведями! На руку играет и их масса - взрослые особи парнокопытных достигают высоты 2,3 метра в холке, а их весь может переваливать за 600 килограмм. Так что Моне с Мулей еще есть, куда расти.

Кстати, в возрасте 1,5-2 лет лоси начинают гулять. Это значит, что в следующем году в этнопарке вполне возможно появится потомство Мони и Мули. Правда, пока неизвестно, что с ними будут делать. Может, в этнопарке попробуют соорудить собственную лосеферму. Решать эти вопросы будет директор учреждения.

Пока что лоси живут своей тихой и размеренной жизнью. Едят «вкусняшки», которые им приносят посетители парка, радуют взрослых и детей своим милым видом. А если лосям кто-то из гостей уж сильно приглянется, то его могут и облизнуть.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»