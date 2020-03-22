Лося, которого загнали в детский сад в Сыктывкаре, увезут в этнопарк

Стало известно, что будет с лосем, которого обнаружили вчера на территории детского сада в Сыктывкаре. Его перевезут в финно-угорский этнопарк. Об этом сообщает БНК.

Как сообщается, лесного зверя перевезли на конеферму, чтобы его осмотрел ветеринар. Лось пробудет там два дня, а 23 марта его перевезут в финно-угорский этнопарк. Напомним, там с августа 2018 года уже живут две лосихи: Моня и Муля. Они приехали в этнопарк из лосефермы в Якше в возрасте четырех месяцев. Немалый путь - 600 километров - они преодолели в машине, которую оборудовали специально для перевозки животных.

Если вы хотите подробнее почитать об истории Мони и Мули, а также посмотреть красивые фотографии с лосями, то переходите по ссылке.

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