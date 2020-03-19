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В Коми нашли части ракеты-носителя «Союз-2»

В Коми нашли части ракеты-носителя «Союз-2»

19 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Минприроды Республики Коми / Части ракеты-носителя «Союз-2»
Районы падения теперь безопасны

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» обнаружены в районах «Вашка» Удорского района и «Железнодорожный» Княжпогостского и Корткеросского района. Об этом рассказали в Минприроде Республики Коми.

Запланированный на 16 марта 2020 года пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» прошел в штатном режиме. 17 марта специалисты облетели районы «Вашка» и «Железнодорожный», чтобы зафиксировать места падения отделяющихся частей и определить возможное негативное воздействие на окружающую среду. В ходе нашли створки головного обтекателя, а также три боковых блока из четырех. Искать четвертый фрагмент ракеты и эвакуировать из районов падения упавшие части будут сотрудники ООО «Бенефит Бизнес». Теперь районы падения фрагментов ракеты-носителя можно посещать без опаски. 

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» проводили в интересах обороноспособности страны. Накануне пуска сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями космодрома «Плесецк» обследовали территории, чтобы обеспечить безопасность людей. 

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