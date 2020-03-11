Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Дети, досуг, обучение Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
В одном из трех районов Коми упадут части ракеты-носителя

В одном из трех районов Коми упадут части ракеты-носителя

11 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Минприроды Коми / Части ракеты «Союз-2»
Перед запуском территорию падения обследуют с вертолета

В Коми объявили повышенную опасность сразу в трех районах: Удорском, Княжпогостском и Корткеросском. Именно туда упадут части ракеты, которые запустят с космодрома «Плесецк» 16 марта. Об этом сообщает Минприроды региона.

Как заявили в министерстве, 16 марта с 21.00 до 22.30 планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2», которая взлетит с космодрома «Плесецк». В связи с этим вышеуказанные районы станут временно опасными, так как на них упадут ступени ракеты. Резервная дата запуска - 17 марта. На орбиту отправится спутник «Глонасс-М».

12 и 14 марта специалисты проведут обследование территорий предполагаемого падения с воздуха. После запуска снова произойдет облет территории, где специалисты выявят места падения частей ракеты и осмотрят их.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен» 

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

Необычное

Читайте также: Сыктывкарская эко-активистка: «Как-то раз поехали на пикник, а в итоге большую часть времени убирали поляну»

Новость дня

Старое здание, которое завесили баннером с окнами в Сыктывкаре, снесли (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Сыктывкаре вырубят березовую рощу, чтобы построить новый культурный центр Читать
сегодня
Выяснилось, что построят на месте старого сыктывкарского «Магазина №3» Читать
вчера
«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки Читать
Посмотреть все
06 марта В Сыктывкаре лечат варикоз лазером по полису ОМС
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru