В одном из трех районов Коми упадут части ракеты-носителя

В Коми объявили повышенную опасность сразу в трех районах: Удорском, Княжпогостском и Корткеросском. Именно туда упадут части ракеты, которые запустят с космодрома «Плесецк» 16 марта. Об этом сообщает Минприроды региона.

Как заявили в министерстве, 16 марта с 21.00 до 22.30 планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2», которая взлетит с космодрома «Плесецк». В связи с этим вышеуказанные районы станут временно опасными, так как на них упадут ступени ракеты. Резервная дата запуска - 17 марта. На орбиту отправится спутник «Глонасс-М».

12 и 14 марта специалисты проведут обследование территорий предполагаемого падения с воздуха. После запуска снова произойдет облет территории, где специалисты выявят места падения частей ракеты и осмотрят их.

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