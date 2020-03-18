Сыктывкарская швейная фабрика начала производить медицинские маски

Одна из сыктывкарских швейных фабрик запустила производство защитных масок в связи с высокой потребностью населения. Об этом сообщается в официальном сообщесте компании в социальной сети «ВКонтакте».



Маски изготовливают из двухслойной медицинской ткани: первый слой - мембрана, которая является хорошей защитой от инфекций, смога, пыли; второй слой - махровое полотно из 100% хлопка.

При многоразовом использовании после стирки и дезинфекции защитные свойства маски полностью сохраняются. Она предназначена для защиты от бактерий и заражений вирусами, передающихся воздушно-капельным путем в бытовых условиях. В инструкции к маске подробно описаны рекомендации по применению.

Напомним, медицинские маски пропали из продажи еще пару месяцев назад. Похоже, жители города решили перестраховаться и раскупили все средства защиты от вируса меньше, чем за неделю после первых новостей о коронавирусе. На сайтах аптек ситуация похожая - масок нет в наличии.

Напомним основные правила для защиты от вируса CODID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.

В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.