На ремонт одной из улиц в Сыктывкаре потратят 19 миллионов рублей

На ремонт одной из улиц в Сыктывкаре выделено 19 миллионов рублей. За эти деньги планируется привести ее в «нормативное состояние». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, указанной в контракте, работы начнутся 20 апреля 2020 года и должны окончиться до 30 сентября 2020 года включительно. Отремонтируют Октябрьский проспект, начиная от перекрестка с улицей Красных партизан и до дома №121.

Напомним, что на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируют потратить 130 миллионов рублей. В Сыктывкаре за 2020 год планируется отремонтировать 11 дворовых территорий - это ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров с заменой бордюрных камней, замена светильников на энергосберегающие светильники, установка скамеек и урн, установка детских игровых площадок на 4 территориях и озеленение.

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