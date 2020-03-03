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На благоустройство Сыктывкара потратят больше 130 миллионов рублей

На благоустройство Сыктывкара потратят больше 130 миллионов рублей

03 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Администрации Сыктывкара
Жителям столицы Коми предлагали принять участие в опросе, посвящённом выбору

В столице Коми планируют облагородить 11 дворовых территорий. На эти цели направят почти 140 миллионов рублей. Об этом на планерке мэра города сообщил начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь.

Так, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице Коми на 2020 год в Сыктывкаре планируется благоустроить 11 дворовых территорий - это ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров с заменой бордюрных камней, замена  светильников на энергосберегающие светильники, установка скамеек  и урн, установка детских игровых площадок на 4 территориях и озеленение.

Кроме того, городская администрация планирует благоустроить ряд общественных территорий. Напомним, 18 февраля жителям столицы Коми предложили принять участие в опросе, посвящённом выбору общественных территорий для их первоочерёдного благоустройства в период 2020-2022 годов.

  1. Благоустройство пешеходной зоны по улице Тентюковской от дома № 122 до дома № 306 (макет);
  2. Благоустройство бульвара вдоль ул.Свободы (макет);
  3. Благоустройство сквера около СОШ №1 (макет);
  4. Благоустройство детской площадки в районе дома № 48 по ул. Зои Космодемьянской (макет);
  5. Благоустройство территории под скейт-площадку в парке им.Кирова (макет).

Отдельным направлением в благоустройстве города является реализация программы «Развитие современной городской среды», в рамках которой планируется:

  1. Обустройство резинового покрытия на детской площадке, озеленение (Покровский бульвар, 1).
  2. Устройство дренажной системы, подключение модульного туалета к инженерным сетям (парк в мкр. Строитель).
  3. Благоустройство улицы Коммунистической 3 этап (от ул. Ленина до ул. Интернациональная) – проектирование.
  4. Благоустройство территории перед зданием 73 по ул. Ленина – инженерные изыскания и проектирование.
  5. Благоустройство общественной территории «Вечный огонь» – инженерные изыскания проектирование.

Всего на благоустройство будет направлено более 138 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджета.

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Благоустройство

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