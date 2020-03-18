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Сыктывкарский активист предложил идею, как построить культурный центр и не вырубать березовую рощу

Сыктывкарский активист предложил идею, как построить культурный центр и не вырубать березовую рощу

18 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот со страницы Сергея Артеева / vk.com / Сыктывкарский активист предложил идею, как построить культурный центр и не вырубать березовую рощу
Городу стоит взять на вооружение опыт европейских стран

В Сыктывкаре планируют вырубить березовую рощу, чтобы построить новый культурный центр. Но уничтожению деревьев есть лучшая альтернатива. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ативист Дмитрий Махов.

Активист общественной организации по развитию городских инициатив «Проект 1780» Дмитрий Махов обращает внимание на то, что городу не достает комфортных зеленых общественных пространств, скверов для прогулок с разными активностями.

- Культурному центру как точке притяжения горожан должна соответствовать инфраструктура. А остановка рядом с гимназией принимает только три автобусных маршрута. Если горожане не будут ездить до нового центра на автобусе, тогда - на личном авто или такси, а под машины нужны парковочные места, которых рядом с гимназией почти нет, - придется строить парковку. А менять деревья на парковку, которая будет по максимуму использоваться в лучшем случае раз в неделю - нелогично - считает Дмитрий Махов.

Активист предлагает минкульту взять на вооружение опыт европейских стран, когда из заброшенных заводов получались современные пространства, из заводской трубы - смотровая площадка, из газгольдера - дайвинг-центр, не говоря уже о промышленных помещениях, переделанных под рестораны и концертные залы.

- Альтернативным местом для нового культурного центра в Сыктывкаре может стать старый мелькомбинат, - предлагает Дмитрий. - Из него можно сделать не только культурный центр, но и парк для привлечения туристов и таким образом избавить город от заброшенных зданий.

Общественник также указывает на то, что березовую рощу можно превратить в привлекательное место для отдыха.

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