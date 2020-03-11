В Сыктывкаре вырубят березовую рощу, чтобы построить новый культурный центр

В конце 2020 года в Сыктывкаре возле Гимназии искусств должен появиться долгожданный «дом культуры». Но для этого придется пожертвовать березовой рощей, чем жители города крайне недовольны. Портал PG11.ru выяснил, вырубят ли деревья и что будут делать с протестами горожан.

Центр культурного развития планируют построить на месте березовой рощи, посаженной много лет назад воспитанниками бывшего интерната. Депутат Государственного совета Республики Коми Сергей Артеев на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что в социальных сетях разгораются нешуточные споры касательно этого вопроса. С одной стороны, огромный центр культурного развития в центре города - очень необходимая вещь. С другой стороны сыктывкарцы встают на защиту деревьев, на месте которых этот центр и хотят построить.

- На прошедших в начале зимы общественных слушаниях по проекту изменений в Генеральном плане развития города, активисты обозначили эту проблему перед представителями администрации Сыктывкара и регионального Минкульта. Однако к мнению людей, судя по всему, так и не прислушались. Считаю необходимым высказаться по этому поводу, так как представляю в региональном парламенте интересы людей, живущих на этой территории. Мнение горожан обязательно должно быть услышано и учтено, - пишет Сергей Артеев.

Депутат Государственного совета Республики Коми предложил собраться всеми заинтересованными сторонами и найти оптимальное решение. Сергей Артеев допускает, что есть доводы «за» строительство именно на месте рощи и считает, что надо озвучить их, чтобы не порождать кривотолки. А если таких доводов нет - значит, нужно двигаться в сторону от березовой рощи. Также Сергей Артеев отметил, что сегодня существуют технологии, позволяющие выкапывать взрослые деревья глубоко с корнем:

- Если других вариантов все же нет, не стоит бездумно уничтожать деревья. Можно их бережно выкопать и пересадить в другое место, использовать для благоустройства территории будущего центра культурного развития. Давайте не будем вести себя, как варвары, мы же говорим о культуре!

В Министерстве культуры рассказали, что опасения жителей города без внимания не останутся.

- Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов поручил создать рабочую группу по всестороннему изучению сложившейся ситуации и поиску наиболее оптимального решения проблемы. Этим займутся представители городской администрации, проектной организации, ресурсоснабжающих предприятий, общественники, специалисты по охране окружающей среды. Окончательное решение вопроса о месте строительства ЦКР будет лежать в поле общественных интересов, - рассказали в министерстве.

Также в министерстве отметили, что перенести строительство на заброшенное футбольное поле, которое находится недалеко от рощи, никак не получится. Если «сместить» пятно застройки в сторону поля, придется строить дополнительный участок подъездной дороги, а это повлечет непредвиденные финансовые затраты и существенные временные потери.

Несмотря на то, что рощу действительно придется вырубить, город не останется без деревьев:

- В рамках строительства объекта проведут благоустройство территории. Существующую общероссийскую практику по компенсирующему озеленению городских территорий запланировали к применению в 2021 году. В год 100-летия Республики Коми каждый неравнодушный житель Сыктывкара сможет стать частью масштабной экологической акции и озеленить выбранную общественностью территорию. В экоакции планируют принять участие деятели культуры региона, обсуждается проект создания именной березовой аллеи.

Новый центр культурного развития - один из восьми центров нового формата площадью 1500 квадратных метров. В его помещениях можно будет проводить общественные мероприятия и городские события, которые сейчас проходят либо в концертном зале «Сыктывкар», либо на сценах госучреждений искусств.

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