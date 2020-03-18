Проверка слухов: в Сыктывкаре появился второй больной коронавирусом?

В Сети начинают распространяться слухи о том, что короновирусом заразился еще один сыктывкарец. Кто он - не сообщается. Портал PG11.ru выяснил, так ли это.

Как оказалось, это всего лишь слухи. В Роспотребнадзоре порталу PG11.ru рассказали, что в Республике Коми до сих пор остается только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Это мужчина, который приехал в Сыктывкар из Ирана. Молодого человека передали ответственным службам и поместили в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где он и проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей. Как сообщается, сейчас пациент уже выздоравливает, чувствует себя хорошо.

Напомним основные правила для защиты от вируса CODID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.

В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.

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