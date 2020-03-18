В российских школах объявят каникулы с 23 марта до 12 апреля

С 23 марта до 12 апреля в российских школах будут объявлены каникулы. Об этом сообщает «Российская газета»

Министр просвещения Сергей Кравцов, выступил на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре.

- С понедельника и до 12 апреля в школах будут объявлены каникулы, - рассказал Кравцов.

Также он отметил, что делается все необходимое для организации и поддержки дистанционного обучения. К ключевым цифровым образовательным ресурсам операторы связи предоставят бесплатный доступ. Открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств. Кроме того, Кравцов успокоил родителей, которым не с кем оставить маленького ребенка, который учится в начальной школе. При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора - ребенка можно будет привести в школу.

Напомним, 16 марта министр образования Республики Коми Наталья Якимова рассказала, как школьники и студенты будут учиться из дома. В Министерстве рассказали, что посещать или нет детские сады и учреждения дополнительного образования решают родители, организовано свободное посещение. Школы, техникумы, ссузы и вузы перешли на дистанионное обучение.

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