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Министр образования Коми рассказала, как школьники и студенты будут учиться из дома

Министр образования Коми рассказала, как школьники и студенты будут учиться из дома

16 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / «Министр образования Коми рассказала, как школьники и студенты будут учиться из дома
Как долго продлится этот период, пока неизвестно

Образовательные учреждения Коми перевели на дистанционную форму обучения. Это сделали по рекомендации из указа главы Коми о режиме функционирования «повышенная готовность». Портал PG11.ru выяснил, как теперь будут учиться школьники и студенты.

16 марта в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми прошел брифинг, посвященный дистанционному образованию, который ввели из-за ситуации с коронавирусом. Министр образования Коми Наталья Якимова поделилась, что не спала уже пару суток.

-  Еще на прошлой неделе мы получили письма от Министерства просвещения РФ и Роспотребнадзора по РФ. В этих письмах были даны рекомендации, мы их отработали, направили в подведомственные образовательные учреждения, муниципальные образования. Это меры профилактического характера. Поэтому эта работу организовывали в 13 марта, 14 марта. 15 марта подготовили указ главы Республики Коми о принятии мер повышенной безопасности и сразу же, вечером, организовали работу, чтобы исполнить рекомендации этого указа, - рассказала Министр образования.

В Министерстве рассказали, что посещать или нет детские сады и учреждения дополнительного образования решают родители, организовано свободное посещение. Школы, техникумы, ссузы и вузы перешли на дистанионное обучение.

- Это не карантин, это не закрытие учреждений. То же обучение, но в другой форме. Дистанционное обучение - не новая форма для нас. Во время карантинов или длительных актированных дней мы организовывали учебный порцесс аналогично, он регламентирован еще в 2017 году. Сегодня мы провели большое совещание по конференц-связи с муниципальными управлениями образования и другими учреждениями, ответили на их вопросы: что необходимо сделать, как организовать работу с родителями и детьми. Преподаватели не только дают задания, но и осуществляют обратную связь с учениками или студентами. Используется такие ресурсы, как «Российская электронная школа», «Электронное образования» и различные образовательные платформы. Если у ученика есть проблемы с интернетом, используется смс-оповещение или осуществляются звонки по телефону. Также мы попросили, чтобы тщательно контролировалось количество заданий для одного ученика, чтобы не получалось так, что в один день на одного человека наваливается огромное количество тем и предметов, с которыми он не будет успевать справляться. Библиотеки и корпуса будут работать, если студенту, к примеру, понадобится книга - ее выдадут. Но мы рекомендуем все-таки оставаться разобщенными, избегать скопления людей, - рассказала Наталья Якимова.

На дистанционном обучении студенты и школьники пробудут до каникул, если к тому времени ситуация не изменится, на дому придется учиться вплотную до выхода особых указаний. Министр образования также затронула тему досрочной Государственной итоговой аттестации:

- В пятницу, согласно планам, должен начаться досрочный период ГИА. Мы пока не располагаем официальной информацией о каких-либо изменениях. Но ничего не мешает нам в случае чего провести эти экзамены в основной период, - поделилась Министр образования Коми.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
Разделы содержат актуальную информацию по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.
В республике организована «горячая линия» по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-55-00000.
 

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