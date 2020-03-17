Сыктывкарцы продают в Сети средства для защиты от коронавируса

16 марта в Республике Коми введен режим повышенной опасности. В аптеках наблюдается острая нехватка индивидуальных средств защиты. Если попытаться достать их вне аптек, то можно столкнуться с заоблачными ценами и спекулянтами. Портал PG11.ru подготовил для вас несколько объявлений с сайта по продаже товаров и услуг.

Маска медицинская одноразовая - 3500 рублей

Автор объявления продает маски упаковками по 50, 100 и 500 штук. Самая маленькая упаковка стоит 3500 рублей за 50 штук. Напомним, что розничная цена масок до вспышки вируса была в районе нескольких рублей.

Антисептик для рук - 500 рублей

Один флакон геля-антисептика для рук предлагают купить всего за 500 рублей. Автор утверждает, что флаконов много и хватит на всех.

Маска медицинская трехслойная - 450 рублей

В объявлении автор указывает, что продает маски упаковками по 10 штук, цена меняется в зависимости от того, сколько масок вы покупаете. Также есть бесплатная доставка по городу.

Салфетки-антисептик - 5000 рублей

Указано, что эти салфетки даже лучше, чем жидкий антисептик для рук. Им можно протирать руки, лицо и предметы. Продаются оптом, минимальный заказ - 50 упаковок. Обойдется такой заказ в пять тысяч рублей.

Медицинская маска - 500 рублей

Самая дорогая медицинская маска в нашем списке. Девушка указывает, что «в связи

со вспышкой коронавируса она продает маски». Цена за одну штуку - 500 рублей.

В Республике Коми с 16 марта введен режим повышенной опасности. Отменены все массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, в детских садах ввели свободное посещение. В Сыктывкаре подтвержден один случай заражения коронавирусом. Всего же под наблюдением по коронавирусу в республике находится 101 человек. Все они лежат либо дома на самоизоляции, либо изолированы, либо изолированы в обсерваторах.

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