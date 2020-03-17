Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сыктывкарцы продают в Сети средства для защиты от коронавируса

Сыктывкарцы продают в Сети средства для защиты от коронавируса

17 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
avito.ru / Сыктывкарцы продают в Сети средства для защиты от коронавируса
Топ 5 объявлений с заоблачными ценами

16 марта в Республике Коми введен режим повышенной опасности. В аптеках наблюдается острая нехватка индивидуальных средств защиты. Если попытаться достать их вне аптек, то можно столкнуться с заоблачными ценами и спекулянтами. Портал PG11.ru подготовил для вас несколько объявлений с сайта по продаже товаров и услуг.

Маска медицинская одноразовая - 3500 рублей 

Автор объявления продает маски упаковками по 50, 100 и 500 штук. Самая маленькая упаковка стоит 3500 рублей за 50 штук. Напомним, что розничная цена масок до вспышки вируса была в районе нескольких рублей.

Антисептик для рук - 500 рублей

Один флакон геля-антисептика для рук предлагают купить всего за 500 рублей. Автор утверждает, что флаконов много и хватит на всех.

Маска медицинская трехслойная - 450 рублей

В объявлении автор указывает, что продает маски упаковками по 10 штук, цена меняется в зависимости от того, сколько масок вы покупаете. Также есть бесплатная доставка по городу.

Салфетки-антисептик - 5000 рублей

Указано, что эти салфетки даже лучше, чем жидкий антисептик для рук. Им можно протирать руки, лицо и предметы. Продаются оптом, минимальный заказ - 50 упаковок. Обойдется такой заказ в пять тысяч рублей.

Медицинская маска - 500 рублей

Самая дорогая медицинская маска в нашем списке. Девушка указывает, что «в связи 
со вспышкой коронавируса она продает маски». Цена за одну штуку - 500 рублей.

В Республике Коми с 16 марта введен режим повышенной опасности. Отменены все массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, в детских садах ввели свободное посещение. В Сыктывкаре подтвержден один случай заражения коронавирусом. Всего же под наблюдением по коронавирусу в республике находится 101 человек. Все они лежат либо дома на самоизоляции, либо изолированы, либо изолированы в обсерваторах.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье Коронавирус Необычное

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Следующая новость

Новость дня

Больше ста жителей Коми находятся под наблюдением по коронавирусу Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Жители Коми сняли завораживающий 20-минутный фильм о национальном парке (видео) Читать
сегодня
«До закрытия магазина толпа покупателей была»: сыктывкарцы в панике раскупали продукты Читать
сегодня
Как пережить расставание: советы психолога из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
11 марта Люди в форме и тюльпаны из автомобиля: как сыктывкарок поздравили с 8 Марта
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru