Иностранцы не смогут посещать российские музеи из-за коронавируса

16 марта Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, министерство рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за распространения нового коронавируса. Соответствующий приказ подписан в понедельник, 16 марта, министром культуры Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения, отметили в пресс-службе.

В частности, как уточнили в пресс-службе, в документе предписывается отменить групповые экскурсии и прочие массовые мероприятия в музеях; при посещении выставок исключить использование аудиогидов и других мультимедийных устройств, которые непосредственно могут касаться тела. Учреждениям Минкультуры также следует измерять температуры у работников и посетителей; проводить дезинфекцию, влажную уборку и обеззараживание воздуха в помещениях; приостановить заграничные командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов.

Соответствующие рекомендации министерства также направлены глава российских регионов, а также представителям кинотеатров. Кроме того, в течение суток Минкультуры совместно с Союзом театральных деятелей, руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений будут приняты решения по неотложным мерам «с целью сохранения здоровья зрителей».

Напомним, 15 марта глава Республики Коми подписал указ, согласно которому с 00:00 часов 16 марта ввели режим функционирования «повышенная готовность». А 16 марта в Сыктывкаре подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилету в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей. Как сообщается, сейчас пациент уже выздоравливает, чувствует себя хорошо.

Также в связи с введением режима повышенной готовности и комплекса ограничительных мер в период эпидемиологического неблагополучия, в музеях Сыктывкара приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий с 16 марта до завершения ограничительного периода. Индивидуальные посещения — не запрещены.

***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»