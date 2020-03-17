Иностранцы не смогут посещать российские музеи из-за коронавируса17 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
https://yandex.ru / Национальный музей Коми / Иностранцы не смогут посещать российские музеи из-за коронавируса
Проведение массовых мероприятий ограничили
16 марта Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры. Об этом сообщает Интерфакс.
Кроме того, министерство рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за распространения нового коронавируса. Соответствующий приказ подписан в понедельник, 16 марта, министром культуры Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения, отметили в пресс-службе.
В частности, как уточнили в пресс-службе, в документе предписывается отменить групповые экскурсии и прочие массовые мероприятия в музеях; при посещении выставок исключить использование аудиогидов и других мультимедийных устройств, которые непосредственно могут касаться тела. Учреждениям Минкультуры также следует измерять температуры у работников и посетителей; проводить дезинфекцию, влажную уборку и обеззараживание воздуха в помещениях; приостановить заграничные командировки сотрудников и гастроли творческих коллективов.
Соответствующие рекомендации министерства также направлены глава российских регионов, а также представителям кинотеатров. Кроме того, в течение суток Минкультуры совместно с Союзом театральных деятелей, руководителями ведущих театральных и музыкальных учреждений будут приняты решения по неотложным мерам «с целью сохранения здоровья зрителей».
Напомним, 15 марта глава Республики Коми подписал указ, согласно которому с 00:00 часов 16 марта ввели режим функционирования «повышенная готовность». А 16 марта в Сыктывкаре подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилету в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей. Как сообщается, сейчас пациент уже выздоравливает, чувствует себя хорошо.
Также в связи с введением режима повышенной готовности и комплекса ограничительных мер в период эпидемиологического неблагополучия, в музеях Сыктывкара приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий с 16 марта до завершения ограничительного периода. Индивидуальные посещения — не запрещены.
***С информацией о коронавирусной инфекции можно ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в разделе «Профилактика коронавируса», а также в специальном разделе на сайте Минздрава России.
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