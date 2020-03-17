Самолет из Якутии совершил экстренную посадку в Сыктывкаре из-за больного

В Сыктывкаре экстренную посадку совершил Boeing. Это пришлось сделать из-за больного на борту. Об этом сообщает БНК.

Как рассказали в аэропорту Сыктывкара, 17 марта в 7.14 Boeing 737-700 авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс из Якутии в московский аэропорт Внуково, совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Это произошо из-за того, что у одного их пассажиров начался приступ эпилепсии.

К борту вызвали скорую, больного сняли с самолета. Еще один пассажир решил сойти в Сыктывкаре. Его выпустили в город, предварительно сняв с самолета багаж.

Напомним, недавно неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Сыктывкар.Как рассказали в авиаслужбах, неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск. Затем поступило еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар.

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