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Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Сыктывкар

Неизвестные сообщили о «минировании» самолета Москва-Сыктывкар

05 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В аэропорту авиасудно ждет проверка борта

5 марта от анонимных источников поступили сообщения о минировании самолетов следующих из Москвы. Один из них летел в Сыктывкар. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в авиаслужбах, неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск. Затем поступило еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар.

Источник ТАСС уточнил, что на борту самолета, летевшего в Симферополь, находится 124 человека, экипаж сначала принял решение экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и следует в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.

Инцидент также прокомментировали в аппарате Антитеррористической комиссии в Республике Коми:

- Ситуация, связанная с анонимными сообщениями на адрес электронной почты аэропорта "Шереметьево" о якобы имевших место фактах «минирования» воздушных судов, находится под контролем. Региональными управлениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС проводится комплекс необходимых мероприятий. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к оперативным мероприятиям, осуществляемых специальными службами.

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