Ученые назвали температуру, при которой коронавирус распространяется быстрее

В Китае провели исследования касательно распространения коронавируса в разных странах. Как выяснилось, оптимальная температура для его передачи – немногим выше нуля, но и не слишком высокая. Подробнее об этом сообщают «Известия».

По информации экспертов университета Сунь Ятсена, оптимальные условия для передачи этого патогена — температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%. Это означает, что весной риск повышается в разы. Ученые учли инкубационный период SARS-CoV-2, а также карантинные меры, которые постепенно вводились в разных городах.

Исследование показало, что SARS-CoV-2 избирателен. Как только температура превышала 8,72°C, его активность сразу шла на спад. При 30°C его инфекционная скорость равнялась нулю.

Напомним, в столице Коми отменили праздничный концерт «Крымская весна». Об этом сообщает городская администрация. По информации мэрии, решение об отмене массового мероприятия принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, планировалось провести 15 марта на Театральной площади Сыктывкара.

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