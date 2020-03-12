В Сыктывкаре отменили концерт «Крымская весна»12 марта 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото: syktsu.ru
Мероприятие планировалось провести 15 марта
В столице Коми отменили праздничный концерт «Крымская весна». Об этом сообщает городская администрация.
По информации мэрии, решение об отмене массового мероприятия принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, планировалось провести 15 марта на Театральной площади Сыктывкара.
Напомним также, на днях Вьетнамский Минздрав разыскивал двух сыктывкарцев по подозрению в заражении коронавирусом. Об этом сообщил один из туроператоров, занимающихся турами во Вьетнам. Одна из туристок рассказала о ситуации порталу PG11.ru. Сейчас сыктывкарцы находятся в своих апартаментах и с нетерпением ждут завершения карантина.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
12 марта 2020, 16:10