В Сыктывкаре отменили концерт «Крымская весна»

В столице Коми отменили праздничный концерт «Крымская весна». Об этом сообщает городская администрация.

По информации мэрии, решение об отмене массового мероприятия принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, планировалось провести 15 марта на Театральной площади Сыктывкара.

Напомним также, на днях Вьетнамский Минздрав разыскивал двух сыктывкарцев по подозрению в заражении коронавирусом. Об этом сообщил один из туроператоров, занимающихся турами во Вьетнам. Одна из туристок рассказала о ситуации порталу PG11.ru. Сейчас сыктывкарцы находятся в своих апартаментах и с нетерпением ждут завершения карантина.

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