Чемпионат мира, куда собирался знаменитый фигурист из Коми, отменили из-за коронавируса

10 марта вместе с тренерской командой в США отправился фигурист из Коми Дмитрий Алиев. К несчастью, на чемпионат мира, Который должен был пройти в канадском Монреале, отменили. Причиной тому стала пандемия коронавируса, пишет РИА Новости.

Сейчас Дмитрий Алиев находится в Ньюбурге, штат Нью-Йорк, и вернется домой на следующей неделе. Сам Алиев высказался об отмене соревнований в своем аккаунте в Instagram:

- Не хочу комментировать то, что сейчас происходит, но скажу одно: жаль, что нам не удалось встретиться на чемпионате мира в Монреале. Хотел вновь постараться подарить вам приятные эмоции. Сезон подошел к завершению не с лучшими новостями, но я хочу сказать всем спасибо. Мои тренеры, благодарю вас, что вы идете со мной через преграды, не даете упасть. Я вас ценю и люблю… Без вас не было бы ничего. Друзья и болельщики, которые верили и поддерживали на протяжение сезона! Всю нашу команду! Мои родители, которые всегда в тылу, но каждый бой вместе со мной! Вообще хороший сезон получился, и я рад, что вы переживали приятные эмоции вместе со мной. Будем набираться опыта. Спасибо, друзья. Обнимаю вас. До скорых встреч! - написал фигурист.

Напомним, в столице Коми отменили праздничный концерт «Крымская весна». Об этом сообщает городская администрация. По информации мэрии, решение об отмене массового мероприятия принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Праздничный концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, планировалось провести 15 марта на Театральной площади Сыктывкара.

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