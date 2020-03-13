Медики назвали простые продукты, которые спасут от вирусов

Испанские медики перечислили продукты, которые влияют на работу иммунной системы и борются с вирусными заболеваниями. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в десятке самых лучших для иммунитета продуктов попали продукты, которые можно купить даже в ближайшем магазине. Среди них оказался чеснок, который содержит соединение аллицин, богатый витамином E миндаль, обладающая антиокислительными свойствами черника, куриный бульон с домашней птицей, брокколи, грибы, темный шоколад и цитрусовые.

Полезнее всего считаются имбирь и куркума, а среди лучших молочных продуктов лидирует кефир. Кроме того, эксперты посоветовали почаще употреблять в пищу киви, гранты и шпинат с болгарским перцем. Одним из лучших напитков назван зеленый чай, который богат антиоксидантами.

Кстати, недавно ученые рассказали, как справиться с воспалениями. Как оказалось, найти продукты, которые спасают от них, можно в любом магазине. Возможно, они даже есть на вашей кухне, а некоторые из них уже давно известны своими целебными свойствами. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.

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