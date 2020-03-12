Двое сыктывкарцев с подозрением на коронавирус находятся на карантине во Вьетнаме

Вьетнамский минздрав разыскивал двух сыктывкарцев по подозрению в заражении коронавирусом. Об этом сообщил один из туроператоров, занимающихся турами во Вьетнам. Портал PG11.ru выяснил, что произошло и вернулись ли сыктывкарцы в столицу Коми.

Как рассказал Владимир Марко, владелец турагенства, которое занимается турами во Вьетнам, на протяжении целой ночи он вел переписку с минздравом.

- Министерство здравоохранения Вьетнама отправило мне сообщение, что русские туристы прилетели с коронавирусом, сказали, будто они со мной на экскурсии ездили. Я сказал, что таких у меня не было, но они возразили, что эти люди есть в моей группе в социальной сети. В группе 77 тысяч человек, и один из туристов, которых разыскивали, в ней действительно состоял. Я предложил помочь в розысках. Сделал объявление, нашлись контакты родственников. Они рассказали, что сыктывкарцы летели из Москвы через Катар в Хошемин и из Хошемина в Нячанг. Анализы у них никто нигде не брал, только измеряли температуру. В Нячанге туристы находятся с 6 числа. Я сообщил, что их разыскивают, россияне согласились передать информацию о своем местонахождении и предложили прийти в 10 утра. Конечно, они не стали ждать и пришли раньше.

Одна из туристок рассказала Владимиру, в ночь с 11 на 12 марта пришли люди, похожие на военных, опросили их на плохом английском. А через 2-3 часа девушка сообщила, что их поместили на карантин, и до 17 марта они будут находиться в отеле. Также девушка рассказала порталу PG11.ru о том, как себя чувстуют туристы и почему их вообще разыскивали:

- Выяснилось, что вместе с нами летел пассажир, у которого подтвердили коронавирус. И, видимо, всех, кто был на этом рейсе, начали искать. Мы чувствуем себя отлично, после перелета находимся тут уже 12 дней. Анализы у нас не брали, только проверяли температуру, - рассказала сыктывкарка.

Девушка также рассказала, что летает во Вьетнам уже в шестой раз и карантин очень омрачил отпуск:

- Никуда не можем выйти, конечно, наш отпуск это омрачило, куда обращаться за возмещением, понятия не имеем.

Сыктывкарка удивлена шумихе, которая поднялась вокруг случившегося:

- Очень странно, что раздули эту тему, начали разыскивать нас по соцсетям, хотя мы оформляли визу и указывали адрес, где будем проживать. Мы ни от кого не скрывались, вообще начали писать об этом ночью, детям, родственникам, подняли всех на уши.

Сейчас сыктывкарцы находятся в своих апартаментах и с нетерпением ждут завершения карантина.

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