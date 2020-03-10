В аэропорту и на железнодорожном вокзале Сыктывкара ищут бомбы

10 марта жители Сыктывкара стали очевидцами пугающей ситуации. Железнодорожный вокзал перекрыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

Очевидцы рассказали, что на ж/д вокзале стояли машины МЧС и скорой. По их словам, перекрыт весь вокзал, начиная от входа и заканчивая путями. В МЧС рассказали, что сообщения о минировании прокатились по всей России.

- Около 12:30 прошла цепочка сообщений о минировании зданий. Сотрудники МЧС выехали в аэропорт и на ж/д вокзал, чтобы предупредить возможную трагедию. На вокзале ничего не обнаружили, а проверка в аэропорту все еще ведется, - сообщили в МЧС.

Напомним, совсем недавно спасатели обезвреживали таинственный чемодан возле одной из школ города. На территории эжвинской школы №22 обнаружили подозрительный чемодан. Из здания эвакуировали 750 человек, специалисты обследовали бесхозный предмет. Угроза взрыва не подтвердилась, вызов был ложным.

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