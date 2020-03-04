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В Сыктывкаре обезвреживали таинственный чемодан возле школы

В Сыктывкаре обезвреживали таинственный чемодан возле школы

04 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Северо-Западного РПСО / vk.com / В Сыктывкаре обезвреживали таинственный чемодан возле школы
Из здания эвакуировали 750 человек

В эжвинской школе №22 обнаружили подозрительный чемодан. На место выезжали спасатели, учеников эвакуировали. Портал PG11.ru выяснил, что там произошло.

3 марта 2020 года спасатели сыктывкарского поисково-спасательного отряда совместно с другими службами проводили эвакуацию школы №22. На ее территории обнаружили подозрительный чемодан. Из здания вывели 750 человек, специалисты обследовали бесхозный предмет. Угроза взрыва не подтвердилась, вызов был ложным. Напомним, что совсем недавно в Коми мощный пожар унес жизнь человека. Сообщение о возгорании поступило  в 04.23. Огонь объял строение временного пользования по улице Магистральной, 9. Пожарные прибыли на место через девять минут. Возгорание ликвидировали только в 08:25. В результате строение выгорело на 150 квадратных метрах.

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