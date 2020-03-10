В Коми на голосование за изменения в Конституции потратят больше 120 миллионов рублей

В России между субъектами страны распределили 14,8 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на подготовку и проведение голосования по поводу изменений в основном законе – Конституции. Коми из этой суммы получит 120,7 миллионов рублей из которых на оплату труда потратят 89,9 миллионов. Об этом сообщает «БНК».

12 марта на внеочередном заседании Госсовета региона рассмотрят проект закона о внесении изменений в бюджет республики. Избирательной комиссии региона предусмотрят 49,7 миллионов рублей. Деньги потратят на подготовку и проведение голосования, а также информирование граждан о подготовке. Выделить сумму позволит перераспределение средств с двух направлений. Первое – гранты на поощрение муниципалитетов по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год – 45,7 миллионов рублей. Второе – обеспечение деятельности аппарата администрации главы Коми – 4 миллионов рублей.

Напомним, в Госдуму поступили поправки ко второму чтению об изменениях в Конституции. Они занимают 24 страницы. В поправках, к примеру, предлагается сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа, закрепить понятие брака и «прописать бога».

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