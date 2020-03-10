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Медики рассказали, почему утром необходимо пить стакан воды

Медики рассказали, почему утром необходимо пить стакан воды

10 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Эксперты советуют пить пол литра воды

Немецкие врачи напомнили о том, что утром необходимо выпивать один стакан воды. Зачем это нужно и о чем именно они рассказали, сообщает «Российская Газета».

Стакан жидкости комнатной температуры, уверяют эксперты, выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и разгоняет метаболизм. Его скорость, по данным специалистов, увеличивается до 24%. Кроме того, она способствует и улучшению состояния кожи:

- 500 миллилитров воды натощак значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей. Недостаток жидкости провоцирует появление ранних морщин, ломких и тонких волос, - пояснили специалисты.

Вода натощак также поддерживает баланс лимфатической системы, поэтому организм становится менее восприимчивым к вредным микроорганизмам, а также помогает избежать появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.

Кстати, недавно ученые рассказали, как справиться с воспалениями. Как оказалось, найти продукты, которые спасают от них, можно в любом магазине. Возможно, они даже есть на вашей кухне, а некоторые из них уже давно известны своими целебными свойствами. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.

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