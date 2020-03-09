Фото дня в Сыктывкаре: неживой «живой уголок» в скучающем дворе

Двору домов №№ 16, 18 и 24 на улице Малышева стоило всего раз «засветиться» в «фотожабе» на злободневную тему, чтобы его фото надолго стало шаблоном для всевозможных мемов, высмеивающих реалии современной немытой России. Судя по всему, обитателям трех панельных девятиэтажек такая сомнительная слава не польстила, и они решили добавить окружающей их действительности свежих красок. Начали с того, что организовали на пятачке под деревом «живой уголок», представленный пока что только плюшевыми волком и ежиком. Кадр от сыктывкарки Марины С., запечатлевший парочку, попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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