«Чтобы не забывать, откуда я»: основатель «Додо Пиццы» посвятил первое тату Сыктывкару

«Чтобы не забывать, откуда я»: основатель «Додо Пиццы» посвятил первое тату Сыктывкару09 марта 2020
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instagram.com/silauma
Дизайн предприниматель заказал специалисту из столицы Коми
Федор Овчинников, известный предприниматель родом из Сыктывкара, сделал себе первые тату. Одно из нательных изображений, на правой руке, посвящено столице Коми. Подробнее о своих татуировках Федор рассказал на своей страничке в Instagram.
Уроженец Сыктывкара Федор Овчинников, основавший в 2011-м одну из крупнейших на сегодня сетей ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», известен как человек, который уделяет много внимания социальным сетям. И хотя в первую очередь предприниматель использует их для того, чтобы рассказывать о развитии своего главного детища, время от времени подписчики видят новости и другого плана. Так, например, вчера, 8 марта, Федор отчитался у себя в «Инстаграме» о своем первом походе в тату-салон.
Как можно судить по фото, которое опубликовал предприниматель, ему сделали сразу две небольшие татуировки. Однако в центре внимания подписчиков оказалась лишь одна из них - та, что на правой руке. И это неудивительно: нательное изображение представляет собой название родного города Федора. О причинах, подтолкнувших его «набить» на себе слово «Сыктывкар», предприниматель рассказал в комментарии к фото.
Надпись «Сыктывкар». Почему? Чтобы не забывать, откуда я, где бы ни оказался, на каком уровне и в каком статусе. В Москве, в Шанхае, в Нью-Йорке. Не зазнаваться. Быть простым. Помнить, как пиццу доставлял на старой KIA Rio. Все началось с подвала в Сыктывкаре, а значит, нет ничего невозможного. Неважно, откуда ты, важно, кто ты. «Сыктывкар» сложно произнести, загадочное финно-угорское слово. Легендарный город Ы со мной навсегда. Как-то так. Надпись сделал классный дизайнер Стас Остриков из Сыктывкара.
Что же касается второго тату, то оно представляет собой стилизованное изображение самурайского меча - катаны. В него Федор тоже вкладывает определенный смысл.
И самурайский меч, чтобы помнить в сложные моменты, как принимать решения. Верность принципам и людям, сила духа.
А какие татуировки есть у вас? Пишите в комментариях под новостью
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