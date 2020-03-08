Как отметить 8 марта и не попасть в «интересную историю»: советы МВД Коми

8 марта МВД по Коми призывает прекрасных дам и их спутников позаботиться о собственной безопасности. Вместо домашних посиделок праздничный день многие предпочтут провести в различных местах отдыха или увеселительных заведениях. Вот несколько важных рекомендаций от правоохранителей, чтобы этот день прошел гладко:

Чтобы приятный вечер не закончился визитом в полицейский участок, внимательно следите за своими вещами и не доверяйте ценности случайным знакомым.

Веселая компания, ритмичная музыка, танцы и новые знакомства - таким видят отдых любители ночной жизни. Но иногда все складывается совсем иначе. В пьяной эйфории люди не замечают, как становятся жертвами преступлений, чаще всего краж. Оставленные без присмотра вещи, телефоны и деньги обретают новых хозяев.

Драки, разбои, кражи и даже поножовщина в ночных клубах и других увеселительных заведениях - не редкость. Алкоголь "льется рекой", а голову некоторых дурманят наркотики. Для того чтобы вспыхнула ссора, иногда достаточно одного неосторожного взгляда, а последствия конфликтов порой бывают весьма трагичны.

Любой театр начинается с вешалки, а уважающее себя заведение с фейс-контроля. Запомните, отсутствие охраны на входе или в зале - плохой знак. Значит здесь за вашу безопасность никто не отвечает. Именно такие места отдыха любят навещать воришки, особенно, если в помещении нет видеокамер. Поэтому отправляясь на танцпол или в туалетную комнату, не оставляйте сумку на спинке стула или телефон на столике, не просите присмотреть за ними малознакомых людей. Следите за тем, чтобы ваша сумочка была закрыта на замок. Не держите мобильники, документы и кошельки в задних или наружных карманах. В случае кражи сразу вызывайте полицию.

Если вы стали жертвой преступления, обратитесь к сотруднику администрации или охраны, чтобы те в последующем также сообщили в полицию. Если вы находитесь на улице, в общественном месте о пропаже необходимо сообщить в ближайший пункт отдела полиции. Скорейшее обращение в правоохранительные органы увеличит шансы нахождения вашего имущества.

В злачных местах часто случаются драки. Конфликт может возникнуть буквально на пустом месте. И виной всему спиртное. Толчок во время танца, неаккуратно брошенный взгляд в сторону пьяной компании, попытка познакомиться с чужой девушкой – в ход сразу идут кулаки.

Если вам и вашей девушке ничего не угрожает, проигнорируйте агрессора. Но если конфликта не избежать, выманите оппонента в холл, где находится охрана, они вас быстро разведут. Запомните, никогда не выходите поговорить с агрессором на улицу.

Неприятности могут подстерегать и представительниц прекрасного пола. Стандартная ситуация: одинокая девушка и назойливый поклонник. Комплименты быстро перетекают в наглое приставание. Ухажер настойчиво предлагает проводить до дома. Не соглашайтесь и вызывайте такси. Не получается, позвоните родным и попросите, чтобы они вас встретили. Но самый лучший вариант, не ходить по клубам в одиночку.

Результаты проведенного вечера зависят не только от заведения, но и от вас. Ни на минуту не забывайте о своей безопасности. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Пьяный человек в первую очередь привлекает злоумышленника. Берите с собой поменьше наличности. В случае кражи банковской карты сразу ее блокируйте.

Кстати, сегодня глава Коми Сергей Гапликов поздравил жительниц республики с 8 марта. В Международный женский день он пожелал им счастья, здоровья и любви и прочитал стихотворение Заслуженного работника Республики Коми, поэта Александра Суворова – «Не женщины ль придумали любовь».

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