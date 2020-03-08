Глава Коми записал ролик, где поздравил женщин с 8 марта в стихах

8 марта руководитель региона Сергей Гапликов поздравил прекрасную половину человечества с торжественной датой. Свои слова он записал на камеру и опубликовал на своей странице в Сети.

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил жительниц республики с 8 марта. В Международный женский день он пожелал им счастья, здоровья и любви. И прочитал стихотворение Заслуженного работника Республики Коми, поэта Александра Суворова – «Не женщины ль придумали любовь».

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