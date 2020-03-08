Глава Коми записал ролик, где поздравил женщин с 8 марта в стихах

Автором текста был поэт Александр Суворов
Глава Коми записал ролик, где поздравил женщин с 8 марта в стихах08 марта 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
8 марта руководитель региона Сергей Гапликов поздравил прекрасную половину человечества с торжественной датой. Свои слова он записал на камеру и опубликовал на своей странице в Сети.
Глава Коми Сергей Гапликов поздравил жительниц республики с 8 марта. В Международный женский день он пожелал им счастья, здоровья и любви. И прочитал стихотворение Заслуженного работника Республики Коми, поэта Александра Суворова – «Не женщины ль придумали любовь».
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
08 марта 2020, 15:30