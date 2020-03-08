В Коми появится 200 миллионов рублей на зарплаты медикам

Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала выделили 18.3 миллиарда рублей. Об этом сообщает правительство РФ.

- Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, который разместили на сайте Правительства РФ, сказано, что Республика Коми получит на эти цели198 миллионов 256 тысяч рубле.

Кстати, недавно стало известно, что на ремонт дорожной сети в Эжвинском районе Сыктывкара в 2020 году потратят 45 миллионов рублей. Как следует из документов, сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется ремонтом дорог в Эжве. Аукцион состоится 18 марта. Тот, кто выиграет конкурс, должен будет заасфальтировать семь участков. Работы должны пройти с 1 июня по 31 августа.

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