На ремонт дорог в сыктывкарской Эжве потратят 45 миллионов рублей

На ремонт дорожной сети в Эжвинском районе Сыктывкара в 2020 году потратят 45 миллионов рублей. Информацию об этом разместили на портале Госзакупок.

Как следует из документов, сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется ремонтом дорог в Эжве. Аукцион состоится 18 марта.

Тот, кто победит конкурс, должен будет заасфальтировать семь участков: улицу Мира, улицу Лесную, улицу Эжвинскую, улицу Менделеева - от Мира до проспекта Бумажников, улицу Славы - от Ухтинского шоссе до Емвальской, уилцу Островского - от Молодежной до Эжвинской и автомобильной дороги от улицы Лесной до садового общества «Панель» Работы должны пройти с 1 июня по 31 августа.

Напомним, в целом по Сыктывкару в 2020 году отремонтируют 38 участков общей протяженностью почти в 30 километров. Работы продлятся с 24 апреля по 30 сентября. Силами ремонтно-дорожной компании будут заасфальтированы автомобильные дороги - подъезд к аэропорту - ул. Колхозная - от ул. Маркова до ул. Мичурина, ул. Красноборская в Верхней Максаковке, проезд 65-летия Победы, а также участки улиц Пушкина, Димитрова, Коммунистическая, Домны Каликовой - всего 38 участков по всему городу. Общая протяженность отремонтированных территорий в этом году составит почти 30 километров.

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