Синоптики рассказали, ждать ли жителям Коми резких перепадов погоды

Вторая неделя весны, как уверяют метеорологи, ознаменуется спокойной погодой. Циклоны и атмосферные фронта уйдут, поэтому после пасмурных выходных людей ожидает тепло и совсем не большие осадки. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Температурный фон, по словам синоптиков, останется повышенным, поэтому на большей части республики ночью ожидается около -1…-6 градусов, а днем – в районе +2…+4С. Иногда возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Только на крайнем северо-востоке вода пока идти с неба не собирается, а по ночам возможно понижение до -8...-15С, днем прогнозируется не выше 0С.

Кстати, по прогнозам экспертов, первый месяц весны 2020 года в Коми не отстанет от тенденции и будет не таким, как обычно. Температура ожидается выше климатической нормы. Тепло превысит нормы на 3-4 градуса, а месячная норма ожидается близкой к средним значениям – 140-180% от нормы (23-35 миллиметров).

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