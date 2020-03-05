Синоптики рассказали, каким будет март в Коми

Первый месяц весны 2020 года в Коми не отстанет от тенденции и будет не таким, как обычно. Температура ожидается выше климатической нормы. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Согласно прогнозу синоптиков, тепло превысит нормы на 3-4 градуса, а месячная норма ожидается близкой к средним значениям – 140-180% от нормы (23-35 миллиметров).

- Велика вероятность, что в течение месяца погодные условия в нашем регионе будут формироваться под чередующимся влиянием процессов антициклонического и циклонического характера, с некоторым преобладанием последних. Температурный фон большую часть месяца предполагается повышенным относительно нормы, - рассказала начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС. Ольга Козак.

По большей части ночью температура останется в пределах -2…-7 градусов с периодическими похолоданиями до -10…-15 градусов. Днем же преимущественно ожидается -2…+4 градуса в первой половине месяца и около +5…+8 градусов - днем. На крайнем северо-востоке – 3..-8С и -10С при усилении морозов. На реках сохранится зимний режим.

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