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Выяснилось, когда начнется следующий этап тотального ремонта дорог в Сыктывкаре

Выяснилось, когда начнется следующий этап тотального ремонта дорог в Сыктывкаре

14 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Администрации Сыктывкара / Ремонт дорог в столице Коми
График работ выстроен так, чтобы не перекрывать транспортные артерии города

Весной в столице Коми начнется следующий этап масштабного проекта по ремонту дорог. На этот раз отремонтируют 38 участков общей протяженностью почти в 30 километров. Об этом рассказали в ходе прямой линии на базе Общественной приемной Главы Республики Коми.

По словам начальника столичного Управления ЖКХ Александра Гонтаря, ремонт продолжится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который начался в 2019 году. На этот раз он стартует с 24 апреля по 30 сентября.

Силами ремонтно-дорожной компании будут заасфальтированы автомобильные дороги - подъезд к аэропорту - ул. Колхозная - от ул. Маркова до ул. Мичурина, ул. Красноборская в Верхней Максаковке, проезд 65-летия Победы, а также участки улиц Пушкина, Димитрова, Коммунистическая, Домны Каликовой - всего 38 участков по всему городу. Общая протяженность отремонтированных территорий в этом году составит почти 30 километров.

- График производства ремонтных работ, как и в прошлом году, выстроен по срокам так, чтобы не допустить длительных перекрытий транспортных артерий города. Компенсацией за временные трудности станут безопасные дороги, по которым будет комфортно передвигаться, - отметил Александр Гонтарь.

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