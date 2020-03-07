В Коми подорожали помидоры, но подешевело мясо

За минувшую неделю с 26 февраля по 2 марта в Коми изменились цены на ряд продуктов. Подробнее об этом сообщает Комистат.

Оказалось, что в республике серьезно подорожали помидоры. Цены на эти овощи поднялись на 12,3 процента. А вот яблоки и лук, наоборот, подешевели на 0,9 и 1,1 процентов соответственно.

Повысились цены также и на макаронные изделия. Здесь рост цен составил 0,6 процента. Подорожала и сметана - на 0,3 процента.

При этом подешевела свинина - на 0,9 процента, рис - на 1,3 процента и яйца куриные - на 0,3 процента.

Напомним, на прошлой неделе цены на черный байховый чай выросли в среднем на 2,3%. Также подорожали макароны – 1,5%, свинина – 0,7%, сметана, творог жирный, молоко пастеризованное, сыры сычужные – 0,2-0,4%. Тем не менее, некоторые продукты в цене упали. Речь идет о ценах на подсолнечное масло на 0,9%. Из плодоовощной продукции на 2,5% подорожали лук и морковь.

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