В Коми подскочили цены на лук, морковь и чай

С 18 по 25 февраля в Республике Коми изменились цены на некоторые продукты. О том, на какие именно, рассказали в Комистате.

По данным ведомства, за минувшую неделю цены на черный байховый чай выросли в среднем на 2,3%. Также подорожали макароны – 1,5%, свинина – 0,7%, сметана, творог жирный, молоко пастеризованное, сыры сычужные – 0,2-0,4%. Тем не менее, некоторые продукты в цене упали. Речь идет о ценах на подсолнечное масло на 0,9%. Из плодоовощной продукции на 2,5% подорожали лук и морковь.

Кстати, не так давно в России стали сообщать о подорожании чеснока. В среднем 1 килограмм чеснока по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей, как было год назад. Однако в федеральной антимонопольной службе пока не знают о повышении стоимости именно чеснока. А вот по статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%. Почему это произошло, читайте ЗДЕСЬ.

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