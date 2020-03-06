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Председатель сыктывкарского Совета ветеранов ответил на обвинения в мошенничестве

Председатель сыктывкарского Совета ветеранов ответил на обвинения в мошенничестве

06 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото администрации Сыктывкара / Председатель сыктывкарского Совета ветеранов ответил на обвинения в мошенничестве
Мужчина опроверг свое участие в аферах

Один из жителей Сыктывкара рассказал, что председатель городского Совета ветеранов Дмитрий Карпов - аферист, который не возвращает людям деньги. Однако он забыл упомянуть о том, что сам не выполнял условия договора. Дмитрий рассказал порталу PG11.ru, как на самом деле обстоит дело.

Сыктывкарец Андрей Латкин, который убежен в том, что Дмитрий - мошенник, рассказал, что в августе 2017 года планировал построить дом. В качестве подрядчика ему посоветовали Дмитрия Карпова. На весну 2019 года был готов только фундамент и столбики для забора. Но Дмитрий рассказал, что даже это - скорее одолжение Андрею. Дмитрий с августа 2017 года по 2019 год по договору на выполнение подрядных работ возводил Андрею Латкину деревянный дом. В соответствии с договором были выполнены все работы, которые оплатил мужчина.

- 480 000 рублей, которые мне заплатил Андрей - это оплата исключительно работ. Согласно договору, заказчик Латкин обязан был приобретать строительные материалы, но материалы он так и не купил. Полученных денег на выполнение работ хватило только на геодезические работы, строительство фундамента и цокольного этажа. На просьбу выделить деньги на материалы Латкин не отреагировал, поэтому строительство остановилось. Если нет материалов, как продолжать? Я должен строить дом за свой счет, а потом ждать оплаты?, - рассказывает Дмитрий.

Андрею отказали в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления. Он обратился в суд с требованием взыскать деньги с Дмитрия, но дважды не явился в суд и заявление осталось без рассмотрения.

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Как вы считаете, кто прав в этой ситуации? Пишите в комментариях.

Портал PG11.ru поздравляет Дмитрия Карпова с назначением на новую должность председателя Совета ветеранов города Сыктывкара и желает ему успехов в работе.

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