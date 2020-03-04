Сыктывкарец: «Городской Совет ветеранов возглавил аферист, который не возвращает мне деньги»

28 февраля в Сыктывкаре на должность председателя Совета ветеранов города избрали Дмитрия Карпова. Но один из жителей города уверен, что этому человеку не место в Совете. Портал PG11.ru выяснил, почему сыктывкарец так настроен.

Дмитрий Карпов принимает самое активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, различных патриотических проектах и мероприятиях. Но сыктывкарец Андрей Латкин уверен, что все это только для того, чтобы стать представителем власти. Мужчина рассказал, что в августе 2017 года планировал построить дом. В качестве подрядчика ему посоветовали Дмитрия Карпова, с которым Андрей уже был знаком.

- Дмитрий сразу попросил 400 000 рублей и приступил к работе. Спустя год и месяц был готов только фундамент. Он попросил еще 80 000 рублей и убеждал меня, что к лету дом закончит. Весной 2019 снова начал просить деньги. Я ответил, что могу только взять кредит, но платить проценты, пока он пользуется моими деньгами, мне не очень хочется. В общем, отказал. Сказал Дмитрию, что остальные 520 000 заплачу, когда дом достоит, как и написано в договоре, - рассказал сыктывкарец.

Андрей поделился, что с весны 2019 работы не продвинулись: по-прежнему готовы только фундамент и столбики для забора. 7 октября 2019 мужчина подал заявление в полицию и не намерен сдаваться:

- Я подал заявление о мошенничестве, а дело завели, судя по ответу из УВД, по ст.173.1, ч.1 УК - незаконное образование юридического лица. В полиции непонятно, как все идет. Еще ни одного допроса не было моего обращения. Если ответа так и не будет, пойду в прокуратуру.

Также Андрей отмечает, что среди ветеранов Дмитрий пользуется дурной славой и многие, кто его продвигал и поддерживал, в нем уже разочарованы.

- Оказывается, он уже обманывал людей на деньги. Одному вернул долг только после решения суда. Есть немногочисленная группа, которая его поддерживает. Но многие из тех, кто его продвигал, в нем уже разочарованы и сожалеют об этом. Недавно Дмитрий пытался выдвинуться на должность Председателя Правления Коми Российского Союза ветеранов Афганистана. Никто не поддержал, - поделился сыктывкарец.

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