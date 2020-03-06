Пожарные в боевом обмундировании поздравили сыктывкарок с 8 Марта (фото)

В преддверии Международного женского дня сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми провели акцию под названием «МЧС спешит с цветами». Портал PG11.ru побывал на мероприятии и подготовил фоторепортаж. Акция проходила 6 марта в 10.00 в двух точках Сыктывкара: на Советской, 9, возле Главного управления МЧС России по Коми и в районе Театральной площади. Пожарные в боевом обмундировании поздравляли дам с наступающим Международным женским днем, вручали цветы, памятки по пожарной безопасности и календарики. Напомним, что 3 марта 2020 года спасатели сыктывкарского поисково-спасательного отряда совместно с другими службами проводили эвакуацию школы №22. На ее территории обнаружили подозрительный чемодан.

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