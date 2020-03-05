Сыктывкар переименовали в «Ад»: что об этом думает местный эколог

Недавно активисты «Зеленого движения» переименовали Сыктывкар в «Ад». В список городов, которым присвоили новые имена также попали Красноярск, Челябинск, Липецк и Воскресенск. Протест связан с неблагоприятной экологической обстановкой в регионе. Нина Ананина, эколог из Сыктывкара, рассказала порталу PG11.ru, как обстоят дела с природой в столице Коми.

По словам Нины Ананины, если сравнивать Сыктывкар с городами, которые были в списке, наш город - самый экологически благополучный.

- Крупные промышленные предприятия, которые являются основными источниками загрязнения воздуха, сосредоточены в Эжвинском районе и Верхнем Чове. Их негативное воздействие на воздух самого города ощущается, когда оттуда дует ветер, - утверждает Нина.

Но эколог отмечает, что поводов для радости пока мало:

- Состояние атмосферного воздуха в Сыктывкаре год от года становится хуже. Это связано с тем, что в городе становится больше машин и меньше деревьев. Не все благополучно у нас и с водой. По республике катастрофическая картина в местах добычи углеводородов. Там страдают и почва, и воздух, и вода. На самом деле, в каждом районе нашего региона есть свои «горячие экологические точки».

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А как вы думаете, есть ли проблемы с экологией в Сыктывкаре? Пишите в комментариях.