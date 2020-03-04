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В Коми на отлов бродячих собак потратят полмиллиона рублей

В Коми на отлов бродячих собак потратят полмиллиона рублей

04 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото жителей Яреги / "Активный регион"
Контракт заключат на один месяц

В Ухте объявили аукцион по отлову, содержанию и утилизации бесхозных животных. Заказ появился на сайте госзакупок. Цена вопроса – 494 тысячи рублей.

Прием заявок для подрядчиков продлится до 11 марта. В случае успеха в течение 30 дней после заключения контракта он обязан проводить отлов. Всего необходимо поймать 57 животных. Основанием для выезда будут обращения граждан по телефону или письменно. Отлов должен осуществляться в течение 24 часов с момента получения заявки или на основании собственного ежедневного осмотра территории.

В документах  также указано, что отлову подлежать только агрессивные животные, животные без владельцев и ошейника или с признаками бешенства. Кроме того, подрядчик должен заключить договор на оказание ветеринарных услуг и услуг по уничтожению мертвых животных.

Напомним, в ухтинском поселке Ярега собаки атакуют деткой сад. Животные забегают прямо в здание и представляют опасность для детей. Свора бросается на людей, а дети боятся ходить в школу. Админиистрация, в свою очередь, отчитывается об отлове животных, но собак меньше не становится. На снимках, которые опубликовали в Сети, видно, что стая действительно огромная. Чаще всего собак видят домов №1 по улице Строителей, №23 по улице Советской и на улице Лермонтова.

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