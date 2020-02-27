В Коми собачья свора терроризирует детский сад

В поселке Ярега собаки атакуют деткой сад. Животные забегают прямо в здание и представляют опасность для детей. Об этом сообщили на портале «Активный регион».

По словам жителей поселка, бродячие собаки сбились в огромную стаю. Свора бросается на людей, а дети боятся ходить в школу. Админиистрация, в свою очередь, отчитывается об отлове животных, но собак меньше не становится. На снимках, которые опубликовали в Сети, видно, что стая действительно огромная. Чаще всего собак видят домов №1 по улице Строителей, №23 по улице Советской и на улице Лермонтова. В администрации Ухты сообщили, что все поступающие жалобы заносят в журнал учета заявок на отлов и затем направляют в подрядную организацию:

- 25 февраля заключен муниципальный контракт на отлов, передержку, осмотр, ветпомощь, а также эвтаназию и утилизацию трупов животных, не имеющих владельцев. На территории Ухты в феврале и марте ИП Игнатенок В.А. по контракту должен отловить 43 безнадзорных собак, - заявили в районной администрации.

На электронной площадке сейчас объявлен запрос на оказание услуг по отлову животных без владельцев в марте-апреле 2020 года. В случае определения подрядной организации, будет заключен муниципальный контракт, в рамках которого планируется отловить 57 собак.

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