Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В Коми собачья свора терроризирует детский сад

В Коми собачья свора терроризирует детский сад

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото жителей Яреги / "Активный регион"
Админиистрация отчитывается об отлове животных, но меньше их не становится

В поселке Ярега собаки атакуют деткой сад. Животные забегают прямо в здание и представляют опасность для детей. Об этом сообщили на портале «Активный регион».

По словам жителей поселка, бродячие собаки сбились в огромную стаю. Свора бросается на людей, а дети боятся ходить в школу. Админиистрация, в свою очередь, отчитывается об отлове животных, но собак меньше не становится. На снимках, которые опубликовали в Сети, видно, что стая действительно огромная. Чаще всего собак видят домов №1 по улице Строителей, №23 по улице Советской и на улице Лермонтова.В администрации Ухты сообщили, что все поступающие жалобы заносят в журнал учета заявок на отлов и затем направляют в подрядную организацию:

- 25 февраля заключен муниципальный контракт на отлов, передержку, осмотр, ветпомощь, а также эвтаназию и утилизацию трупов животных, не имеющих владельцев. На территории Ухты в феврале и марте ИП Игнатенок В.А. по контракту должен отловить 43 безнадзорных собак, - заявили в районной администрации.

На электронной площадке сейчас объявлен запрос на оказание услуг по отлову животных без владельцев в марте-апреле 2020 года. В случае определения подрядной организации, будет заключен муниципальный контракт, в рамках которого планируется отловить 57 собак.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Дети Животные

Читайте также: Житель Коми вызвал спасателей для собачьего семейства

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре завершились поиски глухого таксиста Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сирота из Сыктывкара снимается в историческом фильме известного режиссера Читать
вчера
В конкурсе «Мисс улыбка» появилось 5 новых участниц (фото) Читать
вчера
Палец не оторвало: врачи рассказали о травме ребенка, который пострадал в детсаду Сыктывкара Читать
Посмотреть все
23 февраля Вещи для бедных или для модных: «Pro Город» развенчал основные мифы о секонд-хендах
25 февраля Лофт или класика: пройдите тест и узнайте, какие двери подойдут для вашей квартиры
21 февраля Тест-драйв нового ŠKODA KAROQ: очередь из желающих прокатиться растянулась на два дня (фото)
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru