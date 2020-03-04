В Сыктывкаре спасли мужчину с приступом эпилепсии в бассейне

В столичном бассейне «Орбита» произошло ЧП: в воде начал тонуть человек. У мужчины случился приступ эпилепсии, но горожане, которые плавали рядом, сумели спасти ему жзнь. Об этом со ссылкой на Комитет ГО и ЧС Коми сообщает «Комиинформ».

Все случилось 1 марта около 11.30. 46-летний горожанин плавал на одной из дорожек, как вдруг нырнул под воду и не всплыл обратно. К счастью, один из посетителей бассейна – спасатель Сергей Мусинов – заметил неладное.

- Мы с коллегами из Управления противопожарной службы и гражданской защиты снимаем в бассейне дорожку на час каждое воскресенье, - пояснил герой. - Этот мужчина регулярно посещает бассейн, причём выглядит здоровым и хорошо плавает. Однако в этот раз я обратил внимание, что он как-то странно опустился на дно и долго не показывался на поверхности. Прошло уже около минуты, и я нырнул посмотреть, почему он не всплывает. Под водой его рука дергалась, а из носа и рта не шли пузырьки. Поняв, что мужчина не дышит, я позвал на помощь, и мы вдвоем с коллегой вытащили его на бортик. Оказалось, что у него случился приступ эпилепсии, - рассказал спасатель.

Пострадавшего вытащили из воды и вызвали ему скорую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что в тот же день спасатели Сосногорска тоже отличились геройским поступком. В доме №5 по улице Молодежной подожгли дом, из-за чего разгорелся мощный пожар. Огенборцы вскоре прибыли на место, но простым тушением дело не ограничилось: подразделения газодымозащитников вывели из здания пять человек, трое из них – дети.

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